Emekli olmak isteyenler sorguluyor: EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?

EYT son dakika gelişmeleri nelerdir? Kendi için veya çevresinde EYT'ye takılan vatandaşlar için bilgiler almak isteyenler, gündemdeki haberleri takip ediyor. Emekli olmak veya çevresindeki vatandaşların emekli olması için EYT haberlerini okuyanlar, EYT hakkında bilgileniyor. EYT'nin çıkıp çıkmayacağı ile ilgili soru işaretleri, EYT açıklamalarını okuduktan sonra netleşiyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan EYT açıklaması...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

İstanbul’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak.

SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Genel Kurul bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına konuştu.

Eleştirilere yanıt veren Canikli, özetle şunları söyledi:

DOĞRU BİR KANUNDU: (EYT) İnsanlar, 8 Eylül 1999’a kadar, prim ödeme sürelerini doldurduktan sonra, yaş sınırı aranmaksızın, emekli olabiliyorlardı. Bu tarihte 4447 sayılı kanun çıktı ve prim ödeme gün sayısını doldurmalarına rağmen, belli bir yaşa kadar emekli olamama durumu ortaya çıktı. Ne zaman çıktı bu kanun? Rahmetli Sayın Bülent Ecevit döneminde. Bu kanunu kim olgunlaştırdı, kim hazırladı? Sayın Kılıçdaroğlu. Sizin SSK Genel Müdürü olduğunuz dönem. Doğru bir kanundu. Yanlış olan şu: O zaman çıkardığınız kanunu şimdi yerden yere vuruyorsunuz ve onun üzerinden algı oluşturmaya çalışıyorsunuz.

BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

"Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir."



AKŞENER: İMKAN VAR!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, grup toplantısında aralarında EYT'lilerin bulunduğunu belirterek, "EYT meselesi, ailelerle birlikte, milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor. İtip kakarak, yok sayarak, her şeye bulduğun parayı milletinden esirgeyerek, sonuç alamazsın Sayın Erdoğan. Kademeli bir çözüm planı mümkün. Sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, ilk adım olabilir. Türkiye'nin, bu kadar büyük bir yarayı tedavi edecek imkanları var. EYT'li kardeşlerimi rahatlatmak, dertlerine deva olmak, öyle anlatıldığı, öyle şişirildiği gibi zor değil. Evet, bir maliyeti var. Ama Türkiye'nin, o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var.



KILIÇDAROĞLU: ÇÖZEBİLİRİZ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu'nda gündemi değerlendirdi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "EYT kıyamet kopuyor hakkımızı istiyoruz diye. EYT'lilerin sorunu aile sigortasıyla çözülecek. Çözülmek zorundadır. Kaynak olmadan sosyal yardım yaparım derseniz ekonomiyi bozarsınız. İşsizlik sigortasına nasıl kaynak yaratıldıysa, aile sigortası için de kaynak yaratıp bu sorunu temelden çözebiliriz.” dedi.