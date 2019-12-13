Emekli ve memura 2020 yılında ne kadar zam yapılacak? Emekli ve memurun 2020 yılında alacağı zam oranı ne zaman açıklanacak?

Emekli ve memurun gözü kulaığı Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz-Aralık ayı içerisindeki enflasyon farkının 5.71 olarak açıklanmasının ardından Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı da belli olacak. Temmuz ve Kasım ayı sürecindeki enflasyon farkına Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile emekli ve memurun 2020 yılının ilk 6 aylık sürecinde alacağı zam oranını yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamı 3 Ocak'ta açıklanacak. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte emekli ve memurun yeni yılın ilk 6 aylık sürecinde alacağı zam oranı da belli olacak

NELER DEĞİŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Maaşlara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme gereğince yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım fark solarak ödenecek. Şimdi dün açıklanan enflasyon verilerinden yola çıkarak emeklilerin ve memurların bu gelişmeye göre zam oranlarına detaylı olarak bakalım.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Dün açıklanan veriyle birlikte bu gruptaki emeklilerimizin 5 aylık zamları netleşmiş oldu. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71 oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyon eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler için 5.71'lik oran kesinleşmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisi için ise enflasyon oranı fark anlamı taşıyor. Memurlar ve Memur emeklileri toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 oranındaki zamlarını Ocak'ta alacaklar. Ancak eğer 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısımda ek olarak verilecek. 5 aylık enflasyona baktığımızda bile fark alacakları kesinleşmiş oldu. Buna Aralık enflasyonu eklendiğinde fark daha da artabilecek. Son gelen veriye göre memurların ve emekli memurların 5 aylık zamları yüzde 4.71'e ulaştı.