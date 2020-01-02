Emekli zammı bugün açıklanacak mı? 2020 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memur 2020 yılı Ocak ayı zam oranının açıklanacağı tarihi merak içinde bekliyor. Gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz-Kasım sürecinde 5,71 oranında açıklanan enflasyon fark oranına Aralık ayı enflasyon verilerinin eklenmesi ile milyonlarca emeklinin Ocak ayında alacağı maaş zam oranlı belli olacak? Peki Emekli maaşı ne kadar olacak?



Emekli ve memurların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Temmuz-Kasım sürecinde emekliler için belirlenen enflasyon farkı oranı 5,71 olarak açıklanmış. Memurların enflasyon fark oranları ise 4,71 olarak duyurulmuştu. Memurların enflasyon rakamının beş üzerine çıkması halinde fark ücretleri hesaplara yatacak.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2020 Ocak ayında emeklilerin alacağı zam oranı da belli olacak. Zam oranı beklenti anketine göre 6,29 olması beklenen zam oranı gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 1.256 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 74 ila 370 lira arasında zam artışı yaşanacağı düşünülüyor.

OCAK 2020 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileriyle, işçi ve Bağ-Kur emeklilerini ikiye ayırmak gerekiyor. Biliyorsunuz memur emeklilerinin toplu sözleşmeleri var. Geçtiğimiz aylarda toplu sözleşmeden kaynaklı 2020 yılının birinci 6 aylık için yüzde 4 ikincisi için yüzde 4 yani toplamda yüzde 8’lik bir 2020 yılı zammı olacak. Bunun üzerine enflasyon rakamı yüzde 5’in üzerine çıkarsa çıkan o fark da yüzde 4’ün üzerine ilave edilecek. Bu memur ve memur emeklilerimiz için geçerli.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerimiz içinse 2019 yılının ikinci 6 aylık diliminin toplam enflasyonu ne ise olduğu gibi 2020 yılının maaşlarına zam olarak yansıyacak. Şu ana kadar bu rakam yüzde 5.71 olarak belirlendi.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak itibariyle açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamının Temmuz-Kasım ayı içerisindeki 5 aylık enflasyon fark oranına yansıtılması ile emekli ve memurların alacağı zam oranı da belli olacak. Zam oranı beklenti anketine göre emekliler % 6,29 memur ve memur emeklilerinin ise % 5,29 oranında zam alması bekleniyor.