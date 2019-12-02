Emeklileri hedef alan 85 şüpheliye operasyon

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan birçok emeklinin kolay kredi adı altında bir şebeke tarafından dolandırıldıkları yönünde yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda emeklileri dolandıran çetenin bazı üyeleri ve merkezi tespit edildi.

Takibe alınan çetenin, krediye ihtiyacı olan emeklileri ticari faaliyet görünümünde tefecilikle dolandırdıkları tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda şebeke üyeleri, sosyal medya ve gazetelere “Emeklilere kredi” “Kolay kredi” diye ilan verdi. İlandaki numaraları arayanlar şebekenin çağrı merkezlerine yönlendirildi. Görüşme yapan emekliler İstanbul’a davet edildi.

Daveti kabul eden kişiler, Alibeyköy ve Esenler’de karşılanarak servis araçlarına bindirildi. Dolandırıcılar, emeklileri Beylikdüzü ve Şişli’deki ofislere götürdü. Ancak daha öncesinde, güven kazanmak için kafe ve restoranlarda ikramda bulundu. Güven sağladıktan sonra, kredi için fiyatı yüksek olan cep telefon satışı yapıyormuş gibi fatura kesti. Emeklilere, maaşlarının 12 katı kadar senet imzalatıldı. Ardından, Çağlayan ve Bakırköy’deki İcra müdürlüklerine götürülen emeklilere, “Maaşımın tamamı kesilebilir” diye taahhütname imzalatıldı.

Şebekenin bu aşamanın ardından emeklilere komisyon ve avukat kesintisi adıyla az miktarda para verdiği, ardından icra takibi başlattığı da tespit edildi. Borçlarını kapatmak için, çocuğunu evlendirmek yada tedavi gibi farklı ihtiyacını karşılamak için kredi almak umuduyla şebekenin eline düşen mağdurlara sadece yol parası veren şebeke üyelerinin kendilerini yargıdan kurtarmak için de bir emeklilere verilen cüzi miktardaki paraların verildiği sırada kamera kaydı yaptığı tespit edildi.

Şikayetçi olan emeklilerin, maaşlarındaki para kesinti miktarından haberdar olmadığı, vaat edilen çok az para aldıkları, fatura kesilen telefonların kendilerine verilmediğini ifade etmesi üzerine yapılan araştırmalarda, ilk tespitlere göre 900 emeklinin aynı yöntemle dolandırıldığı belirlendi.

Şebekenin 1 buçuk yılda 5 milyon liralık bir vurgun yaptığı tespit edilirken, yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında kimlikleri ne ulaşılan 85 şebeke üyesi elebaşlarıyla birlikte İstanbul merkez olmak üzere Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli’de sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanıp gözaltına alındı.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şebekenin şüphelileri hakkında “Örgütlü suç kapsamında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve bankacılık kanununa muhalefet” suçlarından sorgulanacağı öğrenildi.