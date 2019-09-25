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25.09.2019 - 23:47 | | İHA

Emekliliğine bir ay kalmıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti

İzmir Limanı’nda TIR'ın çarptığı işçi hayatını kaybetti. Ölen işçinin emekliliğine bir ay kaldığı öğrenildi.

Emekliliğine bir ay kalmıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, Konak ilçesi Umurbey Mahallesi’nde bulunan İzmir Limanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Aziz D. idaresindeki konteyner taşıyıcısı tır, köşeyi dönmek isterken limanda puantör olarak görevli Halil Keleş'e (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde yere yığılan Keleş’i gören diğer işçiler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri,

Keleş’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, savcının incelemesinin ardından Keleş’in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Halil Keleş'in emekliliğine bir ay kaldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Düştüğü su kanalında ters dönen araçta can pazarıSamsun'da bir araçla çarpışarak su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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