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29.10.2019 - 10:36 |

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 'EYT çıkacak mı?' diye soruyor. İşte son durum...

Emeklilikte yaşa takılanlar bir umutla bekliyor. EYT'liler her gün bir gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışırken son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte detaylar...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 'EYT çıkacak mı?' diye soruyor. İşte son durum...

EYT gündemden düşmüyor. Emekli olma hayali ile yanıp tutuşanlar her açıklamaya kulak kesilmiş durumda... Günlük olarak EYT konusundaki son durum araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

EYT'DE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

Otomobillerin çarpışması kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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