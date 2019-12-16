Merakla araştırılıyor! EYT son dakika durumu nedir? Yetkililer açıkladı

EYT'nin tanımını araştıranlar, EYT nedir araması yapıyor. EYT; prim gününü tamamlamış fakat yaş şartını beklemek zorunda olan vatandaşları ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Bahçeli EYT açıklamalarında bulundu. İşte EYt son dakika gelişmeleri...

EYT HABERLERİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

İstanbul’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak.

SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." açıklamasında bulundu.

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT hakkında konuştu. "Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, EYT konusuna değinerek 'Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var' ifadelerini kullandı. İşte açıklamasının tamamı:

Cumhurbaşkanımız uzun zamandır Türkiye'nin yönetiminde birinci derecede söz sahibi. Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Ülkeye bir maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir.

Talep edildiği gibi çözülmeyecek mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Son derece dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Genel Kurul bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına konuştu.

Eleştirilere yanıt veren Canikli, özetle şunları söyledi:

DOĞRU BİR KANUNDU: (EYT) İnsanlar, 8 Eylül 1999’a kadar, prim ödeme sürelerini doldurduktan sonra, yaş sınırı aranmaksızın, emekli olabiliyorlardı. Bu tarihte 4447 sayılı kanun çıktı ve prim ödeme gün sayısını doldurmalarına rağmen, belli bir yaşa kadar emekli olamama durumu ortaya çıktı. Ne zaman çıktı bu kanun? Rahmetli Sayın Bülent Ecevit döneminde. Bu kanunu kim olgunlaştırdı, kim hazırladı? Sayın Kılıçdaroğlu. Sizin SSK Genel Müdürü olduğunuz dönem. Doğru bir kanundu. Yanlış olan şu: O zaman çıkardığınız kanunu şimdi yerden yere vuruyorsunuz ve onun üzerinden algı oluşturmaya çalışıyorsunuz.

BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

"Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir."