Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika haberler! Finlandiya modeli nedir?

1999 Yılından beri devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu bugünde konuşulmaya devam ediyor. Emeklilik yaşı ve istenen prim artınca, vatandaşlar emekli olmayı beklemek durumunda kaldı. Bir an önce emekli olmak isteyen vatandaşlar ise umudunu kesmiyor ve EYT haberlerini yakından takip ediyor. İşte EYT son dakika gelişmeleri...

EYT İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaşı bekleyecek olan EYT'liler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir görevlendirme geldi.

Kılıç şunları söyledi:

"Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr Vedat Bilgin şunları söyledi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok.



FİNLANDİYA MODELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Çok konuşulan Finlandiya modelinde erken emekli olanların maaşlarından belirli oranda kesinti yapılıyor. Finlandiya modelinde bu şekilde emekli olanlara sonradan belirli bir miktar prim ödeyerek, emekli maaşlarını yükseltme hakkı da tanınmış. Finlandiya’da bugün için ortalama emeklilik yaşı 63. Finlandiya’da tek bir emeklilik sistemi yok, özel emeklilik de var, kamu emeklilik sistemi de. Ancak bir araştırma yaptım Finlandiya’da en düşük emekli aylığı 1.200 Euro (7.500 lira) civarında. Bu maaşı alan emekliler dar gelirli sayılıyor ve geçinmekte zorluk çekiyor. Bizde ise en düşük emekli aylığı SSK’lı olarak 2.000 lira ki, bundan da düşük alanlar var. Bu şartlarda siz, EYT’lilere, Finlandiya modelini uygulayalım derseniz, her bir yıl için daha düşük emekli aylığı verirseniz, bu kişiler hem çok düşük maaş alırlar hem de diğer emekliler ile aralarında uçurum ve adaletsizlik oluşur. Bu sefer de EYT’liler ileride emekli maaşlarının artırılmasını talep eder. Bu nedenle Finlandiya modeli bize uymaz.