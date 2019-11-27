27.11.2019 - 14:14 |
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne olacak? Yaş şartı beklemeden emekli olabilecek mi?
Vatandaşlar arasında EYT son durum merakla araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için merak edilenler, gündemde çok konuşuluyor. EYT hakkında yapılan açıklamalar, EYT'lilerin merakını giderdi. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne olacak? Yaş şartı beklemeden emekli olabilecek mi?
Son zamanlarda en çok konuşulan konular arasında yer alan EYT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netleşti. Türkiye ekonomisini düşünerek açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT hakkında Türkiye'nin ekonomisi için çok ciddi bir zarardır dedi ve "Kaldı ki bir taraftan işsizlik konusunda mücadele veriyoruz diğer taraftan işsizliğe zemin oluşturacak taleplerle karşılaşıyoruz. Bu insanlar çalışıyor zaten. Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım. Çünkü ne olacak, yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak." açıklamasında bulundu.
Numaracı köpek vatandaşları seferber ettiBursa’da bir süre aksayarak yürüdükten sonra kendisini yere bırakan köpeği gören vatandaşlar seferber oldu. Şehrin en işlek caddesinde baygın halde yerde yatan köpeğin etrafında toplanan onlarca kişi aramadık yer bırakmayıp yardım istedi. Ancak bir süre sonra olay yerine gelen bir esnaf köpeğin numarasını ortaya çıkardı. Kendini sevdirmek için numara yaptığı anlaşılan köpek, bir süre sonra ayağa kalkıp yürüyünce kalabalık büyük şaşkınlık yaşadı.