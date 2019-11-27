Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne olacak? Yaş şartı beklemeden emekli olabilecek mi?

Son zamanlarda en çok konuşulan konular arasında yer alan EYT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netleşti. Türkiye ekonomisini düşünerek açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT hakkında Türkiye'nin ekonomisi için çok ciddi bir zarardır dedi ve "Kaldı ki bir taraftan işsizlik konusunda mücadele veriyoruz diğer taraftan işsizliğe zemin oluşturacak taleplerle karşılaşıyoruz. Bu insanlar çalışıyor zaten. Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım. Çünkü ne olacak, yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak." açıklamasında bulundu.