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11.11.2019 - 12:39 |

Emeklilikte Yaşa Takılanlar soruyor: EYT çıkıyor mu? İşte EYT açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar merakla araştırıyor. 'EYT çıkıyor mu?' Prim günü dolan fakat yaş şartını beklemek durumunda olan vatandaşlar, EYT haberlerini yakından takip ediyor. Peki EYT haberlerinde son durum nedir? İşte EYT'de yaşanan son gelişmeler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar soruyor: EYT çıkıyor mu? İşte EYT açıklaması

2020 Yılına girmemize kısa bir süre kala, yeni yılda yaşanacak gelişmeler için arayış başladı. 2020 yılı için en çok merak edilen konular arasında yer alan 'EYT çıkacak mı' sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte EYT'de yaşanan son dakika gelişmeleri...

EYT ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce açıklamada bulunmuş ve “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" ifadelerini kullanmıştı.

SAT komandolarından nefes kesen operasyon!Marmaris'te devam eden '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nda deniz safhası eğitimlerine geçildi. Senaryo gereği düşman unsuru gemiye helikopterden halatla inen SAT komandolarının operasyonu, nefes kesti.
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