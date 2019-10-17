Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin son durum ne? EYT yasası çıkacak mı?

EYT konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2011 yılından bu yana gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuna ilişkin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verilmiş Sosyal Güvenlik Uzmanları konuya ilişkin yaptıkları çalışma neticesinde 3 yöntemi meclise sunmuştu. Bu çalışmların yürütülmesinin ardından iyice umutlanan EYT'liler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz günler içerisinde gündemimizde yok açıklamasının ardından yeniden bekleyişe geçmişti. Peki EYT konusunda son durum ne?

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

AKP’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” diye konuştu.

BİRİNCİ YÖNTEM

1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

İKİNCİ YÖNTEM

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

ÜÇÜNCÜ YÖNTEM

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme… Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları…

Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.