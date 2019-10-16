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16.10.2019 - 12:12 |

EYT haberleri | EYT ile ilgili açıklamalar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. EYT haberlerini yakından takip edenler, hemen arayışa koyuldu. Bakan Albayrak'ın EYT açıklamasından önce Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT için üç farklı yöntemi anlatmıştı. Peki EYT'de son durum nedir? Bakan Albayrak EYT hakkında neler dedi? İşte EYT son dakika haberleri...

EYT haberleri | EYT ile ilgili açıklamalar

Prim gününü tamamlamış, emekli olmak için yaş şartını bekleyen vatandaşların merakla araştırdığı Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu ne olacak? sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman geçtiğimiz günlerde üç farklı yöntemi anlatmıştı. Peki EYT için üç yöntem nedir?

BİRİNCİ YÖNTEM

1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

İKİNCİ YÖNTEM

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

ÜÇÜNCÜ YÖNTEM

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme… Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları…

Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” açıklamasında bulundu.

Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
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