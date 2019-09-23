Emeklilikte Yaşa Takılanların son durumu | EYT haberleri

Prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaşı erken olduğu için emekli olamayan binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görevlendirme ile yeniden umutlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT'liler konuya ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'in görevlendirilmesinin ardından yapılan ilk açıklama EYT'lileri heyecanlandırdı. Vedat Bilgin yaptığı açıklamada Bu konuda bir formül üreteceğiz. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor açıklamasında bulundu.

Çok konuşulan Finlandiya modelinde erken emekli olanların maaşlarından belirli oranda kesinti yapılıyor. Finlandiya modelinde bu şekilde emekli olanlara sonradan belirli bir miktar prim ödeyerek, emekli maaşlarını yükseltme hakkı da tanınmış. Finlandiya’da bugün için ortalama emeklilik yaşı 63. Finlandiya’da tek bir emeklilik sistemi yok, özel emeklilik de var, kamu emeklilik sistemi de. Ancak bir araştırma yaptım Finlandiya’da en düşük emekli aylığı 1.200 Euro (7.500 lira) civarında. Bu maaşı alan emekliler dar gelirli sayılıyor ve geçinmekte zorluk çekiyor. Bizde ise en düşük emekli aylığı SSK’lı olarak 2.000 lira ki, bundan da düşük alanlar var. Bu şartlarda siz, EYT’lilere, Finlandiya modelini uygulayalım derseniz, her bir yıl için daha düşük emekli aylığı verirseniz, bu kişiler hem çok düşük maaş alırlar hem de diğer emekliler ile aralarında uçurum ve adaletsizlik oluşur. Bu sefer de EYT’liler ileride emekli maaşlarının artırılmasını talep eder. Bu nedenle Finlandiya modeli bize uymaz.