22.10.2019 - 17:14 | | DHA
Emine Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi!
Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.
Çöp konteynerinde 'cenin' alarmıAntalya’da temizlik görevlisinin çöp konteynerinde kanlı çarşaf, et parçası, takma diş ve kanlı poşet bulmasının ardından araştırma başlatan polis, bulunan eşyaların, sabah saatlerinde akciğer kanserinden yaşamını yitiren Suat Varol'a (62) ait olduğunu belirledi.