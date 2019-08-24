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24.08.2019 - 16:43| İHA

Emine Bulut'un görüntülerini çeken gençle ilgili yeni gelişme!

Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki şiddet içeren görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki genç, serbest bırakıldı.

Emine Bulut'un görüntülerini çeken gençle ilgili yeni gelişme!

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerinde bir restoranda Fedai Varan (43) eski eşi Emine Bulut'u (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin yanında bıçaklamıştı. Cep telefonu ile şiddet içerikli görüntünün çekilmesi hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrasında görüntüyü çekip, sosyal medya hesabından paylaşan B.Y. (19) tespit edildi. Dün akşam saatlerinde emniyete götürülen B.Y., alınan ifadesinin ardından savcılık tarafından emniyetten serbest bırakıldı.

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