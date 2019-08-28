Emine Bulut’un kızı için Konser

Zeynep Bastık, Çeşme Amfi Tiyatrosu’nda düzenleyeceği konserini “Emine Bulut Destek Konseri” şeklinde değiştirerek; konser gelirini Bulut’un kızının psikolojik desteği ve eğitim masrafları için bağışlayacağını duyurdu.

Herkes davetli

Sanatçı dostlarından konsere katılarak destek olmalarını rica eden Bastık, “Destek olmak isteyen olursa herkesi sahnemi paylaşmaya bekliyorum. Ne kadar büyürsek, ne kadar destek toplarsak, kaç kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Çeşme Belediyesi ve devlet yetkililerinden de konserden kabul ederlerse bu seferlik kira / kesinti yapmamalarını rica ediyoruz” ifadeleriyle çağrı yaptı.

Bastık’ın çağrısına yanıt veren sanatçılar; Anıl Piyancı, Aybüke Albere, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen ve Yase, konsere katılıp şarkı söyleyeceklerini duyurdu. Biletix komisyon hizmetini; Çeşme Belediyesi de kirayı geri iade edeceğini Bastık’a iletti.

Açılışın Zeynep Bastık tarafından yapılacağı ve ismi açıklanan sanatçılar dışında diğer sürpriz konukların da katılacağı Emine Bulut Destek Konseri’nde sağlanan bilet satış gelirinin Bulut ailesine iletilmesi planlanıyor. Bastık ve ekibi gelemeyecek olanların bile 1 bilet alarak Bulut’a destek olmasını bekliyor.

Biletler biletix.com dan temin edilebilir. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ