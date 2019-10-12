Emine ErdoÄŸan: TÃ¼rk evlerinin birÃ§oÄŸu aslÄ±nda sanat atÃ¶lyesidir

Mimar Sinan Ãœniversitesi Tophane-i Amire KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen programa ayrÄ±ca Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk ve birÃ§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±. Emine ErdoÄŸan ile Ziya SelÃ§uk toplantÄ±da birer konuÅŸma yaptÄ±.Â

"TÃœRK Ä°ÄžNESÄ°NÄ°N MUCÄ°ZESÄ° DÄ°YEREK Ã–ZETLEYEBÄ°LÄ°RÄ°Z"

Emine ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nda, "Åžu kubbelerin altÄ±nda birikmiÅŸ olan hafÄ±zayÄ± canlÄ± tutmak hepimiz iÃ§in bir gÃ¶revdir, iÅŸte bu nedenle buradayÄ±z. SÃ¶zlerimin baÅŸÄ±nda hepimizin ortak Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ÅŸehitlerimize rahmet diliyorum. BÃ¶lgemize barÄ±ÅŸ ve huzur getirecek bu harekatÄ±n hayÄ±rla neticelenmesini temenni ediyorum. Ä°lki 1945 te BeyoÄŸlu'nda kurulan OlgunlaÅŸma EnstitÃ¼lerinin yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± belki de en gÃ¼zel TÃ¼rk iÄŸnesinin mucizesi diyerek Ã¶zetleyebiliriz. Buradan Ã§Ä±kan eserler dÃ¼nyanÄ±n ileri gelen isimlerinin takdirini toplamÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±yafetlerde kullanÄ±lan tek bir motif bile TÃ¼rkiye'nin ruhundaki kÃ¼ltÃ¼rel incelikleri fevkalade bir ÅŸekilde tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±r. Salondaki kÄ±yafetlere, ÅŸahane nakÄ±ÅŸlara, kasnaklara gerilmiÅŸ iÅŸlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda zamanda bir yolculuÄŸa Ã§Ä±kmamak iÃ§ten bile deÄŸil. TÃ¼rk evlerinin birÃ§oÄŸu aslÄ±nda sanat atÃ¶lyesidir. Sadece tabelasÄ± asÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

"TARSUS GEMÄ°SÄ°'NE YENÄ°DEN HAYAT VERELÄ°M "Â

Emine ErdoÄŸan, "OlgunlaÅŸma EnstitÃ¼lerinin kurulma misyonunun adeta bir dava olarak ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Cumhuriyetin ilk dÃ¶nemlerinde milli kimliÄŸin oluÅŸturulmasÄ± en Ã§ok yerel Ã¼rÃ¼nlerin korunmasÄ±, milli sanayinin canlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve bilhassa kadÄ±nlarÄ±n ekonominin Ã¼reticileri olmalarÄ± sayesinde saÄŸlar. OlgunlaÅŸma EnstitÃ¼lerinin parlak gÃ¼nlerine dÃ¶nmesi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu sÃ¼reÃ§te Ã¼lkemizin yetiÅŸtirdiÄŸi zanaatkarlarÄ±mÄ±za, tasarÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±za seslenmek istiyorum. Gelin olgunlaÅŸma EnstitÃ¼lerimizle birlikte yeni Ã§alÄ±ÅŸmalara hep birlikte imza atalÄ±m. Ben sizin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ze inanÄ±yorum. GeleneÄŸi modern tasarÄ±mÄ±n bakÄ±ÅŸ acÄ±sÄ±yla yorumlayalÄ±m ve genÃ§lerimize el verelim. OlgunlaÅŸmalarÄ± milli bir markaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recek bir teklifte bulunmak istiyorum. Az Ã¶nce Tarsus gemisini izledik. Gelin, Tarsus Gemisine yeniden hayat verelim. Cumhuriyetimizin 100.yÄ±lÄ±nda 2023'te OlgunlaÅŸmanÄ±n yeni ruhu ve tasarÄ±mlarÄ±nÄ± Tarsus Gemisine yÃ¼kleyerek bir kez daha denizlere aÃ§alÄ±m. Akdeniz Ã¼lkelerinde sergiler aÃ§alÄ±m. Ä°nanÄ±yorum ki, geÃ§en 70 yÄ±lda sanat ve zanaat alanÄ±nda dÃ¼nyaya sÃ¶yleyecek Ã§ok sÃ¶z biriktirdik. Bilhassa her ÅŸeyin birbirine benzediÄŸi bu kÃ¼ltÃ¼rel kuraklÄ±kta Tarsus Gemisine yÃ¼klenecek olan enerjinin dÃ¼nyanÄ±n sanat nabzÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Yeni tasarÄ±mlarla TÃ¼rk iÄŸnesinin mucizesini yeniden ispat edeceÄŸimize inanÄ±yorum " ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"GEÃ‡MÄ°ÅžTE YAPILANLARIN YANINDA GERÃ‡EKTEN Ã‡OK KÃœÃ‡ÃœK BÄ°R Ã‡ABADIR"Â

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk da, "BugÃ¼nlerde yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey geÃ§miÅŸte yapÄ±lanlarÄ±n yanÄ±nda gerÃ§ekten Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§abadÄ±r bizimki. Ã‡Ã¼nkÃ¼ geÃ§miÅŸte yapÄ±lanlar bin yÄ±lÄ±n tarihini sÃ¼zÃ¼p de bir irfanla getiren bir duygudaÅŸlÄ±ÄŸÄ± ihtiva ediyor. DoÄŸru tespitleri ve analizi yaparak sadece masa baÅŸÄ±nda karar vermeksizin sahaya inerek, ÅŸehir ÅŸehir dolaÅŸarak, enstitÃ¼ enstitÃ¼ dolaÅŸarak oranÄ±n ruhuna intisap etmek ve oranÄ±n ruhuyla zamanÄ±n ruhunu iliÅŸkilendirmek ihtiyacÄ± son derece Ã¶nemliydi ve bunu yapmaya da gayret ettik" diye konuÅŸtu.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk ile eÅŸi Rana SelÃ§uk'un, Emine ErdoÄŸan'a hediye takdimi ve fotoÄŸraf Ã§ekiminin ardÄ±ndan program sona erdi.

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