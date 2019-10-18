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18.10.2019 - 12:40 | | DHA

Emine Erdoğan: Türkiye'nin haklı mücadelesi, yıllar içinde daha iyi anlaşılacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan TEMA ve TETRA PAK tarafından düzenlenen Sıfır Atık Eğitim Projesi ve Sıfır Atık Dijital Eğitim Portal tanıtım programına katıldı.

Emine Erdoğan: Türkiye'nin haklı mücadelesi, yıllar içinde daha iyi anlaşılacaktır

Programda yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatına değinen Erdoğan, "İnsanlığı tehdit eden her türlü sorun ile mücadele ederken harcadığımız çaba, yarına dair umutları daha çok yeşertmek içindir. Bu vesileyle, ülkemizin güney sınırlarını huzurun ve barışın yurdu yapacak askeri ve diplomatik girişimlerin de, ülkemize ve bölge halklarına hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye'nin haklı mücadelesi, yıllar içinde daha iyi anlaşılacaktır. Güçlü devletimize, kahraman ordumuza ve aziz milletimize, bu süreçte gösterdiği kararlı tutum, dirayet ve dayanışma için teşekkür ediyorum" dedi.

 

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