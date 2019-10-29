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29.10.2019 - 16:39 | | AA

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 96'ncı yılında dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş mücadelemizi zafere ulaştıran kahramanlarımızı saygıyla yad ediyor, vatan uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 96'ncı yılında dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin gururunu yaşıyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak üzere, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz."

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