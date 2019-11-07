Emine Erdoğan'dan 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek

Erdoğan, Twitter hesabından, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığının 'geleceğe nefes olsun' diyerek başlattığı 11 Kasım'da 11 milyon fidan kampanyasını, geleceğimizin korunması için çok anlamlı buluyorum. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya ve fidan dikmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında kendi adına bir fidanı sahiplenerek aldığı katılım belgesinin görselini de paylaşan Erdoğan, fidanın dikileceği ağaçlandırma bölgesi olarak ise memleketi Siirt'i seçti.

Buna göre Emine Erdoğan'ın fidanı, 11 Kasım'da Siirt Merkez'deki üniversite bahçesine dikilecek.

Erdoğan ayrıca, Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla 2015'ten bu yana Gönül Elçileriyle birlikte 81 ilde fidan dikimini amaçlayan "Bereket Ormanları" projesini de himaye ediyor.