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24.09.2019 - 02:51 | | İHA

Emine Erdoğan'ın New York temasları sürüyor

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü.

Emine Erdoğan'ın New York temasları sürüyor

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü.

Emine Erdoğanın New York temasları sürüyor

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta Diop ile bir araya geldi. Görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer aldı. 

 

 

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
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