MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEminönü'nde selin ardından son durum
18.08.2019 - 08:48| DHA

Eminönü'nde selin ardından son durum

İstanbul'da kuvvetli yağış bir çok noktada su baskınlarına neden oldu. En çok etkilenen yerlerden olan Eminönü'nde sular çekilirken, esnaf iş yerlerine gelerek temizlik yaptı, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı.

Eminönü'nde selin ardından son durum

 

İstanbul'da dün kuvvetli yağışın en çok etkilediği yerlerden biri Eminönü'nü oldu. Alt geçitler su altında kaldı, iş yerlerini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları dün sular çekildi. Giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılan yer altı çarşına gelen bazı esnaflar kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalıştı, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı. Belediyeye ait temizlik görevlileri de Eminönü'nde temizlik çalışmalarını sürdürdü.

"ZARARIMIZ BÜYÜK"

Sabah saatlerinde çok sayıda esnaf gelerek dükkanlarını kontrol etti. Temizlik yaptı. İş yerinin önüne gelen ve yer altı çarşısının bir anda suyla dolduğunu söyleyen esnaf Emrah Kandemir , "Büyük bir maddi zararımız var. 10 dakikada oldu. Herkes dışarı çıktı. Bugün kapalı kalacak kimse içeriye giremeyecek. Belediye gelip bakacak. Kimin ne zararı var kontrol edecek" dedi.

Bir başka esnaf Mehmet Şirinakbaş ise, "Normal de deniz tarafından gelmezdi dün oradan da su geldi. Birden bastı. Bizde kaçmak zorunda kaldık, mallar her şey ortada kaldı. Zararımız büyük hiç bir şeyimiz kalmadı. Kendi imkanlarımızla temizliğe başladık ama elektriklerimiz de yok. Bekliyoruz" diye konuştu.

Eminönünde selin ardından son durum

Eminönünde selin ardından son durum

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika! İstanbul'da yağmur hayatı felç etti!
Annesini silahla vuran zanlı tutuklandıAdana'da yaralama ve zarar verme suçundan 3 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla aranırken annesini tabancayla vurduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Film gibi operasyonla yakalandı

Film gibi operasyonla yakalandı

Bombalı saldırıda yıkılan emniyetin dönüşümü sürüyor

Bombalı saldırıda yıkılan emniyetin dönüşümü sürüyor

Sıradaki Haber