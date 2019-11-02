Eminönü’ndeki balık ekmek teknelerinin kaldırılması istenmişti... Yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Eminönü’nde kira sözleşmeleri dolan balık ekmek teknelerinin kaldırılmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.



1 ay sonra tekrar



Eminönü’ndeki balık ekmek teknelerinde kiracı olan esnaf Arif Hikmet İlke, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetim Daire Başkanlığı’nın kira sözleşmesinin dolması ve sürenin uzatılmayacağı gerekçesiyle teknelerin tahliye edilmesi tebliğinde bulunduğu belirtilerek, tahliye işleminin iptali istendi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi de yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Davalı büyükşehir belediyesinden savunma isteyen mahkeme 30 gün içinde yeniden karar verecek. Başvuruyu yapan esnaf İlke, aynı zamanda Tarihi Eminönü Balık Ekmek Turizmi Kooperatifi Başkanlığını yapıyor.



‘İtiraz edeceğiz’



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan sözcüsü Murat Ongun, karara itiraz edeceklerini söyledi. Ongun, işletmecilerin kira sürelerinin bittiğini ve bölgede geniş çaplı yeni bir düzenleme yapılacağı için sözleşmenin yenilenmeyeceğini belirtti.