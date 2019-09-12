Emir Özyakışır kimdir? Güneş rolündeki Emir Özyakışır kaç yaşında?

Yeni sezonda TRT 1'de yayınlanan Şampiyon dizisinde Güneş karakterini canlandıran Emir Özyakışır ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

EMİR ÖZYAKIŞIR KİMDİR?

2011 İstanbul doğumlu olan Emir Özyakışır, hem mankenlik hem oyunculuk yapmaktadır. Birçok reklam filminde de yer almıştır. Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinden rol almıştır. Geçen sezonda Gülperi dizisindeki Can rolü ile büyük çıkış yakalamıştır.