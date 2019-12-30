Emir’e yaşam şansı verin

Kardeşlerinden alınan ilikle 2017 yılında iki kez nakil oldu. Ancak iki nakilde tutmadı. Ayrıca ikinci nakilden sonra da Emir Kaan GVHH (Graft Versus Host) hastalığına yakalandı.

‘Psikolojisi pozitif’

Doktorlarının acilen ilik nakli olması gerektiğini söylediği Emir Kaan için okulu Özbuğday Orta okulu ve Hatay’da kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Herkesi kök hücre bağışına çağıran Emir Kaan’ın annesi Aynur Sevik, “Emir Kaan çok duyarlı ve motivasyonu çok yüksek. Psikolojisi çok pozitif. Onu bugüne kadar ayakta tutan şey bu psikoloji. Bu süreç hem maddi hem de manevi olarak çok zor bir süreç. Çok fazla çocuk hasta var. Yapılacak bağışlarla bu çocuklar hayata tutunabilecekler. Nakil demek, bir hasta için son şans demek. Çocuklara bu şansı verin. Herkesi duyarlı ve kök hücre bağışçısı olmaya çağırıyorum” dedi.

‘Hiçbir şey eksilmiyor’

‘Kök hücre bağışı yaparken vücudunuzda hiçbir şey eksilmiyor’ diyen Sevik şunları söyledi: “Oğlum şu an iki hastalıkla mücadele ediyor. Acilen tekrar nakil olması gerekiyor. Bunun için uygun donör arıyoruz. Sıkıntılı bir süreç. Emir Kaan kullanılan ve denenen çoğu ilaca ve tedaviye maalesef yanıt vermedi. Sağ olsunlar okulunda da bir kampanya düzenleyecek. Ülkemizde maalesef insanların bağış konusunda eksik bilgileri var. İlik nakli bir organ nakli değil. Bağış yaparken ameliyat olmuyorsunuz. Vücudunuzda hiç bir şey eksilmiyor. İnsanlar eksik bilgilendirmeden dolayı korkuyor ve buna yanaşmıyorlar.”

Kampanya 7 Ocak’ta başlıyor

Özbuğday Ortaokulu Müdürü Halit Yaylacı kampanyaya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Emir Kaan Kaan özelinde Türkiye’deki bütün ilik nakli bekleyen çocuklarımıza umut olabilmek için kök hücre bağış kampanyası başlattık. Sosyal medya ve tüm platformlardan bunun duyurusunu yaptık. Sosyal medyadan ve sivil toplum kuruluşlarından çok fazla geri dönüş aldık. 7 Ocak’ta Kızılay ekipleri okulumuzun bahçesinde gönüllülerden kan alarak çocuklarımıza umut olmaya çalışacak.”

‘Bin 664 hasta nakil bekliyor’

Kızılay’a 2019 yılında, 660 bin kök hücre bağışında bulunuldu. 6 bin 180 eşleşme oldu ve eşleşmeler sonucunda bin 684 kişiye kök hücre nakli yapıldı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin (TÜRKÖK) verilerine göre ise, kemik iliği nakli bekleyen hasta sayısı bin 664. Bu hastaların 921 tanesi yetişkin, 743’ü ise 743 çocuk.