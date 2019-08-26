MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEmirhan, 50 lira için öldürüldü
26.08.2019 - 11:35

Emirhan, 50 lira için öldürüldü

Denizli'de, 50 lira borç yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanan Emirhan Acarlı (17) yaşamını yitirdi, Samet Türkkan (19) ise hastanede tedaviye alındı.

Emirhan, 50 lira için öldürüldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. H.D. (17) ile Emirhan Acarlı ve arkadaşı Samet Türkkan arasında, 50 lira alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.D. daha önce 50 lira borç verdiğini iddia ettiği Acarlı ve Türkkan'dan alacağını istedi. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. H.D. yanında taşıdığı bıçakla Acarlı'yı karnından, Türkkan'ı ise bacağından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acarlı ve Türkkan'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Acarlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkkan'ın sağlık durumunun ise ağır olmadığı öğrenildi. Kaçan H.D.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Eşleri bile ayıramadı...Hatay’ın İskenderun ilçesinde oyun parkı içinde çıkan 2 kavgada taraflar birbirine girdi. Kavgaların birinde birbirine giren kadınları ayırmaya çalışan erkekler zor anlar yaşadı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arabulucukuk sınavı başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

Arabulucukuk sınavı başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

Önce 50 metre sürüklendi sonra apartmanın bahçesine uçtu!

Önce 50 metre sürüklendi sonra apartmanın bahçesine uçtu!

Vay uyanık! Plakayı tülbentle örttü ama kaçamadı

Vay uyanık! Plakayı tülbentle örttü ama kaçamadı

30 Ağustos Cuma günü resmi tatil mi? Zafer Bayramı...

30 Ağustos Cuma günü resmi tatil mi? Zafer Bayramı...

Sıradaki Haber