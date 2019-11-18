Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Son gün ne zaman?

Emlak vergisi ilk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında alındı. Kasım 1 itibarıyla ikinci taksitler alınmaya başlandı. Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmazı olanlar şimdi ödemelerin son gününü ve nasıl yapılacağını araştırıyor.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emlak vergisi ikinci taksitleri 1 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür.