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11.11.2019 - 14:26 | | DHA

Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Zonguldak’ta kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına uçan kamyonetin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazadan yaralı kurtuldu.

Emniyet kemeri hayatını kurtardı
Emniyet kemeri hayatını kurtardı
Emniyet kemeri hayatını kurtardı
Emniyet kemeri hayatını kurtardı
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeni Mahalle Uzunkum Caddesi’nde meydana geldi. İl Özel İdaresi’ne ait Fikret Kalander (46) yönetimindeki 67 EZ 044 plakalı kamyonet, Kilimli sahil yolu girişinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına uçtu. Takla atarak kumsalda duran kamyonette sıkışan Kalender, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sedyeyle yaklaşık 20 metre taşınan Kalender, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Fikret Kalender’in takılı olan emniyet kemeri sayesinde araçtan yaralı kurtulduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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