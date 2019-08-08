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08.08.2019 - 10:26| AA

Emniyet mahrem imamına 7 yıl 6 ay!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Fatih Korkmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emniyet mahrem imamına 7 yıl 6 ay!

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık  Korkmaz ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının  ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.  Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Korkmaz,  örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna  ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Korkmaz, aleyhindeki tanık  beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suçsuz olduğunu belirten Korkmaz, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Yayla,  heyetin kararını açıkladı. Buna göre, sanık Korkmaz'a, "silahlı terör örgütüne  üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

 

 

 

 

 

 

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