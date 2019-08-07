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07.08.2019 - 17:37| AA

Emniyet mahrem imamının cezası belli oldu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Murat Er, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emniyet mahrem imamının cezası belli oldu!

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu  sanık Er ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının  ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz  verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık  Er, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna  ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Er, aleyhindeki tanık  beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suçsuz olduğunu belirten Er, beraat talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Yayla,  heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Er'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10  yıl 15 ay hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Er'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

İddianamede sanık Er'in, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem imam  yapılanmasında "müdür yardımcısı" olarak yer aldığı, operasyonel telefon hattı  ile kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu kaydedildi.

 

 

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