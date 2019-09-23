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23.09.2019 - 14:48 | | DHA

Emniyet şeridinde duran TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ali Demir öldü.

Emniyet şeridinde duran TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Torbalı- Kemalpaşa karayolu Ortaköy Mevkiinde meydana geldi. Torbalı yönüne giden Ali Demir'in yönetimindeki 35 ZAS 08 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran mermer yüklü, 35 TOB 32 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Demir, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü Ali Demir'in cesedi, kaza yeri incelemesi sonrası İzmir Adlı Tıp morguna kaldırıldı. TIR şoförünün ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan TIR şoförünün aracını emniyet şeridine park edip, yolun karşısında kalan mermer fabrikasına bir şey sormaya gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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