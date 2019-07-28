Emniyet’teki kripto yapılanma çöktü

10 örgüt imamının arandığı soruşturma kapsamında, gözaltına alınan polis memurlarının 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine rağmen örgütle bağını koparmayıp, polis üniforması altında örgütsel faaliyetlerine devam eden polisler oldukları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca, FETÖ/PDY’nin Emniyet kurumu içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün “kripto yapılanması” olarak adlandırılan yapı içerisinde yer alan 64 isim belirlendi. Örgüte yönelik daha önceki soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen bir örgüt üyesinin ifadeleri doğrultusunda kimlikleri tespit edilen polis memurlarının, örgütle irtibat ve iltisaklarının 10 yıl önce başlayıp 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine rağmen devam ettiği ve örgüt irtibatlarını 13 örgüt imamı vasıtasıyla kurdukları belirlendi.

54 gözaltı

Kripto yapı içerisinde, polis üniforması altında örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7’si daha önceki FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç, 51 polis memurunun yakalanması için dün savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkez olmak üzere 30 ilde operasyon düzenledi. 75 adrese baskınlar düzenleyen ekipler, gözaltı listesinde bulunan 7’si ihraç, 44’ü aktif, 51 polis memurununu yakalayıp gözaltına aldı. 13 örgüt imamından ise 3’ünü gözaltına alan ekipler, 10 sivil örgüt imamının yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor. Ekiplerin İstanbul’da gözaltına aldığı aktif 14 polis memurunun karakollarda ve devriye ekiplerinde çalışan polis memurları oldukları öğrenildi.