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14.08.2019 - 11:29

Emniyet'ten 29 ilde uyuşturucu operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 7-9 Ağustos tarihlerinde sokak satıcılarına yönelik 29 ilde yapılan operasyonlarda 18 kilo 204 gram uyuşturucu madde ile 772 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet'ten 29 ilde uyuşturucu operasyonu

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, narkotik birimlerince 7-9 Ağustos'ta 29 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 18 kilo 204 gram uyuşturucu madde, 772 uyuşturucu hap ve 2 bin 631 kök kenevire el konuldu.

Ayrıca, 3 tabanca, 35 fişek, 2 hassas terazi ve 31 bin 885 lira ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarda yakalanan 138 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

 

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
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