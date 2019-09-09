MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEmniyetten İBB haberine yalanlama
09.09.2019 - 20:31| AA

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğünden, bazı basın yayın organlarında önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının emniyete bedelsiz şekilde bina temin ettiğine yönelik çıkan haberlerin maksatlı olarak çarpıtıldığı ve gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyetten İBB haberine yalanlama

 

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğüne Çalışmış" başlıklı haberin yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberde yer alan bilgilerin çarpıtıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberdeki bilgiler çarpıtılarak önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra ve merkez teşkilatının hizmet binası ihtiyaçlarının sanki bedelsiz bir şekilde karşılandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 7 Nisan 2012 tarihinde imzalanan protokol ile Genel Müdürlüğümüze ait bir taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu protokolle Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı taşınmaz ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmıştır.

Protokole konu olan taşınmaz, 11 Ekim 2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmiş olup, devri karşılığında bugüne kadar 1 il emniyet müdürlüğü, 3 çevik kuvvet, 3 ilçe emniyet müdürlüğü, 1 ilçe emniyet amirliği hizmet binası ile 335 lojman olmak üzere toplam 9 iş tamamlanmıştır. Ayrıca, protokol kapsamında 1 çevik kuvvet, 1 il emniyet müdürlüğü ve 700 lojman olmak üzere toplam 3 işin inşaatı devam etmektedir. Protokol kapsamında sözleşmeye esas kaidelere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin halihazırda protokole istinaden borcu bulunmaktadır. Kalan bedel ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının taşınmaz ihtiyaçları karşılanacaktır."

İzmir semalarında heyecan veren kurtuluş gösterisiSoloTürk ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde özel bir akrobasi gösterisi sundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MİT destekli operasyonda bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

MİT destekli operasyonda bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

11 Eylül filmi konusu nedir? 11 Eylül filmi oyuncuları kimlerdir?

11 Eylül filmi konusu nedir? 11 Eylül filmi oyuncuları kimlerdir?

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

KYK yurt ek yerleştirme sonuçları belli oldu! 2019 KYK 2. yurt ek yerleştirme sorgulama

KYK yurt ek yerleştirme sonuçları belli oldu! 2019 KYK 2. yurt ek yerleştirme sorgulama

Sıradaki Haber