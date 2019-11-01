Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ yaşı ve şarkıları
14 Nisan 1970'de İstanbul'da doğan Emre Altuğ, şarkıcı ve oyuncu. İstanbul'un Levent semtinde ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Niğde kökenlidir.
Profesyonel müzisyen olan ağabeyi Ahmet Altuğ, yengesi Ethel Hanım ve yeğenleri Eren ve Emir Amerika'da yaşamakta. Lise hayatında babasının ticaret sevdası yüzünden Şişli Terakki Lisesi'nde 1 yıl sınıf tekrarı yaptı. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Altuğ liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam etti.
1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başladı. Bu esnada da tiyatrodan uzak kalmadan 3 sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı.
1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem'in 1 buçuk yıl öncesine kadar albüm yapma fikrini aklından bile geçirmedi. En büyük isteği oyunculuk olan Altuğ müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi. 2000 sezonunda, başrollerde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün'ün yer aldığı Bir Kış Öyküsü adlı müzikalde, Ağaçlar Ayakta Ölür, Halk Çocuğu gibi TV filmlerinde Kolay Para, Eve Giden Yol 1914 adlı sinema filmlerinde, Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı. Bu arada müziği de ihmal etmeyen sanatçı ocak 2003'te 2. albümü Sıcak'ı piyasa çıkardı. Çok geçmeden 3. albümü Dudak Dudağa izledi. 2005 Yılında oynadığı dizinin jenerik müziği ve bir Selami Şahin parçası olan parçayla çıkardığı Sensiz Olmuyor adlı single albümünün bütün gelirlerini Baba Beni Okula Gönder kampanyasına bağışladı.
Kişiye Özel'i 2 Haziran 2007 tarihinde piyasaya çıkaran Altuğ müzikal etkinlikleri ve oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.
10 Mayıs 2010 ise Emre Altuğ'dan adlı Maxi Single albümünü çıkarmıştır, 7 Haziran 2011 ise Zil adlı albümü piyasaya çıkmıştır.
EMRE ALTUĞ ŞARKILARI
Filmografi
Televizyon dizileri
1994 -Gülşen Abi- Feridun
2001 - 2004 Tatlı Hayat- Başar
2003 - Lise Defteri- Kerim
2005 -Sensiz olmuyor-Arda
2005 -Avrupa Yakası- Emre
2006 -Hasret -Poyraz
2006 -Gülpare- Aslan
2007 -El Gibi-Demir
2008-2009 - Mert ile Gert- Mert
2010-2012 - Elde Var Hayat- Kenan
2014 -Otel Divane -Fikri Divane
2019 -Güldür Güldür Show - Kazım
Sinema filmleri
1993 - Tersine Dünya
1999 - Asansör - Metin
2000 - Ağaçlar Ayakta Ölür - İzzet
2000 - Halk Çocuğu - Ayhan Alpaylıoğulları
2002 - Kolay Para - Eray
2003 - Neredesin Firuze? - Şarkıcı
2005 - Balans ve Manevra - Yakışıklı Çocuk
2006 - Asterix Vikinglere Karşı
2006 - Eve Giden Yol: 1914 - Halit
2007 - Bratz
2010 - Sizi Seviyorum - Erkut
2018 - Sevgili Komşum - Ragip
2019 - Geniş Aile Komşu Kızı
Rol aldığı oyunlar
2001 Bir kış öyküsü (Müzikal) Dormen Tiyatrosu - Zeynel
2012-2013 Testosteron : Oyun Atölyesi- Tretyn