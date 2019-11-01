Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ yaşı ve şarkıları

Profesyonel müzisyen olan ağabeyi Ahmet Altuğ, yengesi Ethel Hanım ve yeğenleri Eren ve Emir Amerika'da yaşamakta. Lise hayatında babasının ticaret sevdası yüzünden Şişli Terakki Lisesi'nde 1 yıl sınıf tekrarı yaptı. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Altuğ liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam etti.

1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başladı. Bu esnada da tiyatrodan uzak kalmadan 3 sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı.

1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem'in 1 buçuk yıl öncesine kadar albüm yapma fikrini aklından bile geçirmedi. En büyük isteği oyunculuk olan Altuğ müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi. 2000 sezonunda, başrollerde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün'ün yer aldığı Bir Kış Öyküsü adlı müzikalde, Ağaçlar Ayakta Ölür, Halk Çocuğu gibi TV filmlerinde Kolay Para, Eve Giden Yol 1914 adlı sinema filmlerinde, Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı. Bu arada müziği de ihmal etmeyen sanatçı ocak 2003'te 2. albümü Sıcak'ı piyasa çıkardı. Çok geçmeden 3. albümü Dudak Dudağa izledi. 2005 Yılında oynadığı dizinin jenerik müziği ve bir Selami Şahin parçası olan parçayla çıkardığı Sensiz Olmuyor adlı single albümünün bütün gelirlerini Baba Beni Okula Gönder kampanyasına bağışladı.

Kişiye Özel'i 2 Haziran 2007 tarihinde piyasaya çıkaran Altuğ müzikal etkinlikleri ve oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

10 Mayıs 2010 ise Emre Altuğ'dan adlı Maxi Single albümünü çıkarmıştır, 7 Haziran 2011 ise Zil adlı albümü piyasaya çıkmıştır.

EMRE ALTUĞ ŞARKILARI





Filmografi



Televizyon dizileri



1994 -Gülşen Abi- Feridun

2001 - 2004 Tatlı Hayat- Başar

2003 - Lise Defteri- Kerim

2005 -Sensiz olmuyor-Arda

2005 -Avrupa Yakası- Emre

2006 -Hasret -Poyraz

2006 -Gülpare- Aslan

2007 -El Gibi-Demir

2008-2009 - Mert ile Gert- Mert

2010-2012 - Elde Var Hayat- Kenan

2014 -Otel Divane -Fikri Divane

2019 -Güldür Güldür Show - Kazım



Sinema filmleri



1993 - Tersine Dünya

1999 - Asansör - Metin

2000 - Ağaçlar Ayakta Ölür - İzzet

2000 - Halk Çocuğu - Ayhan Alpaylıoğulları

2002 - Kolay Para - Eray

2003 - Neredesin Firuze? - Şarkıcı

2005 - Balans ve Manevra - Yakışıklı Çocuk

2006 - Asterix Vikinglere Karşı

2006 - Eve Giden Yol: 1914 - Halit

2007 - Bratz

2010 - Sizi Seviyorum - Erkut

2018 - Sevgili Komşum - Ragip

2019 - Geniş Aile Komşu Kızı



Rol aldığı oyunlar



2001 Bir kış öyküsü (Müzikal) Dormen Tiyatrosu - Zeynel

2012-2013 Testosteron : Oyun Atölyesi- Tretyn