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31.07.2019 - 18:39| İHA

En acı veda! Anne, baba ve oğul böyle uğurlandı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve oğulları, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

En acı veda! Anne, baba ve oğul böyle uğurlandı

Kaza, dün İstiklal Mahallesi çevre yolu çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Baysal idaresindeki 24 EA 204 plakalı araç, çevre yolu çıkışında Yılmaz A. yönetimindeki 23 AAJ 850 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 24 EA 204 plakalı araçta bulunan anne Hüsniye olay yerinde, baba Ahmet Baysal Tunceli'de, oğulları Eren Baysal ise Elazığ'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan 2 kişi ise Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

En acı veda Anne, baba ve oğul böyle uğurlandı

Hayatını kaybeden aile için Pertek Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Ailenin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törenin ardından anne, baba ve oğul ilçeye bağlı Mercimek Köyü’nde yan yana toprağa verildi.
Öte yandan kazaya karışan sürücü Yılmaz A.’nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

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