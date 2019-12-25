En acı yük! Yürek yakan 'ağabey' detayı...

Orhangazi ilçesinde yaşayan Selin Karadağ'ın kızı Su Şahinoğulları, henüz 3 aylıkken solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kronik solunum yetmezliği teşhisi konulan bebek, aylarca cihaza bağlı yaşadı.

Geçen Nisan ayında Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Su bebeğin evinde nefes alabilmesi ihtiyacı olan ev tipi mekanik cihazının alımı için başlattığı yardım kampanyası bir günde sonuç verirken, o günden sonra evinde nefes alan Su bebek, dün sabah saatlerinde evindeyken aniden rahatsızlandı. Nabzı düşmeye başlayan Su bebek, özel araçla evinin yakınındaki özel bir sağlık merkezine götürüldü.

Kalbi duran Su bebek, buradan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Su Şahinoğulları, hayatını kaybetti. Su'nun ağabeyi Doruk Şahinoğulları'nın da 4 yaşındayken aynı hastalık sebebiyle, 2017 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

AĞABEYİNİN MEZARININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kronik solunum yetmezliği hastalığı olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Su Şahinoğulları için Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede anne Selin Karadağ, dede Ertan ve anneanne Gülçin Karadağ, güçlükle ayakta durabildi. Su Şahinoğulları'nın cenazesi, kılınan namazın ardından 4 yaşındayken, aynı hastalıktan hayatını kaybeden ağabeyi Doruk'un mezarının yanında toprağa verildi.