En anlamlı, en güzel Kurban Bayramı mesajları! 2019 Kurban Bayramı ile ilgili en özel mesajlar

Kurban Bayramı bu yıl, 11-12-13-14 Ağustos 2019 günleri idrak edilecek. Vatandaşlar kurban keserek, dini görevini yerine getirmiş olacak. Maddi durumu elverenler kurban keserek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara et dağıtımı yapacak. İSlam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda önemini koruyacak. İşte aileniz ve dostlarınıza göndereceğiniz en güzel Kurban Bayramı mesajları...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

-Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize…Kurban Bayramında olduğu gibi…

-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramıdiliyoruz.

-Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

-Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

-Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

-Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. -Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

-Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar…



-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

-Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

-Bir bayram gülüşü savur göklere, eskilerden gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme döndürsün. Kurban Bayramı Arefeniz Mübarek olsun.



-Her şeye gücü yeten Allah, bizleri doğru yoldan ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Bayramlar.

-Dilerim ki her anın şu an bu bayram mesajını okurken ki sevincin gibi olur. Kurban Bayramın kutlu olsun