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18.11.2019 - 16:07 |

En Büyük Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi? En Büyük Şaban filminin konusu nedir?

En Büyük Şaban filmi 1983 yılında çekildi. Başrolde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın yer aldığı İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen En Büyük Şaban filminin konusu nedir? En Büyük Şaban filminde kimler oynuyor?

En Büyük Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi? En Büyük Şaban filminin konusu nedir?

En büyük Şaban filminin konusu, Kayseri'de köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban amcasının oğlunu araması amacıyla başlar. Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bir kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır. İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiçbir şey anımsamaz. Şaban, o sırada parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.

OYUNCULAR KİMLER?

Kemal Sunal : Şaban
Nilgün Bubikoğlu: Hülya
Kamran Usluer: Faik Bey
Reha Yurdakul: Uşak Kamil
Hikmet Karagöz: Hikmet

 

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