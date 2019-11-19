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19.11.2019 - 17:09 | | DHA

En büyük tür! O kentte görüldü

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde en büyük ağaçkakan cinsi olan kara ağaçkakan, fotokapanla görüntülendi.

En büyük tür! O kentte görüldü

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’nün Saray ilçesine bıraktığı fotokapan ile doğada ender gözlenebilen en büyük ağaçkakan cinsi olan kara ağaçkakan görüntülendi.

Doğa Koruma ve Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kurumuş bir ağaç kökü üzerinde saatlerce beslenme faaliyeti yürüten kara ağaçkakanın görüntüsü, nadir görülen türlerin habitatımızda varlığını sürdürüyor olduğunun mutluluk verici bir sonucu olarak karşılanmıştır. Kara ağaçkakan (Dryocopus martius-Black Woodpecker); nadir ve az sayıda görülen bir tür olup en büyük ağaçkakandır ve neredeyse küçük karga boyutundadır” denildi.

En büyük tür O kentte görüldü

En büyük tür O kentte görüldü

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