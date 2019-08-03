En güzel çimariva*

Romanya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı askeri eğitim gemisi “Nava Scoala Mircea” dün sabah 08.00 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Dünyada sadece 5 tane bulunduğu belirtilen 3 direkli yelkenli gemilerden biri olan “Nava Scoala Mircea” Sarayburnu Limanı’na demirledi. 2009’da da İstanbul’a gelen gemi limana yanaşırken askeri öğrenciler direklere çıkarak İstanbul’a karşı çimariva selamına durdu. Nava Scoala Mircea’daki selamlama Türk denizciler tarafından da mutlulukla karşılandı.

‘Merhaba İstanbul’

Dünya Okul Gemileri Birliği Türkiye Temsilcisi Gencer Emiroğlu, askeri öğrencilerin yelken direklerine çıkarak aynı anda şapkalarını çıkarıp aynı anda selam vermelerinin İstanbul’a duydukları saygının ifadesi olduğunu belirterek, “Uzun yıllardır yapılmayan ama hep arzu ettiğimiz bir denizci geleneğini görmek ne güzel” dedi. Yüze yakın ülkenin üyesi olduğu birliğin temsilcisi ve yelkenci Emiroğlu, şunları söyledi:

“Okul gemileri halen denizci yetiştirmek için kullanılır. Romen Donanması’nda görev yapacak subay ve astsubaylar 6 ay bu gemide denizleri dolaşarak ilk tecrübelerini edinir. Bu gemiler aynı zamanda diplomatik elçiler olur ve ülke kültürlerini limanlara taşır. Denizcilik yüksek kalitede bir etkinlik olduğu için gittikleri limanda en iyi şekilde kendilerini göstermek için çabalarlar. Yani en ilginç şekilde ‘Biz geldik, merhaba İstanbul’ mesajını veriyorlar. ‘Çimariva’ selamlaması İstanbul’a özgü olmasa da bu şehre saygı ve sevgilerini gösteriyor. Gelmeden önce Türk yetkililerine böyle selamlama yapacakları bilgisini vermişlerdir. Hatta denizcilik şarkıları veya marşları söylemişlerdir. Heyamola yapmaları çok güzel.”

‘Gelenekselliklerini ilan ettiler’

Nava Scoala Mircea’nın tam arma kabasorta donanımlı gemi olduğunu söyleyen Emekli Amiral Cem Gürdeniz, gemi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Yelken donanımı, yüksek eğitim ve kurumsal gelenek gerektirir. Romanya güçlü bir donanma ve deniz ticaret filosuna sahip olmadığı halde büyük deniz geleneğine sahip ülkelerin işletebildiği bir gemiyi kullanıyor. En zor kısmı da direk cundası ve serenler üzerine deniz harp okulu öğrencilerinin çıkabilmeleridir. Boğaz geçişinde tam anlamıyla İstanbul halkına selam verilmiş, hem de geleneksel denizcilik nitelikleri ilan edilmiştir.”

5 Ağustos’a kadar buradalar

Gemiyi Romanya İstanbul Başkonsolosu Adriana Cianba ve beraberindekiler karşıladı. Sarayburnu Liman Müdürü Akın Demir’in verdiği bilgilere göre, Romanya Deniz Kuvvetleri’ne ait gemide 186 askeri öğrenci bulunuyor.

Dünyada sadece 5 tane bulunan 82 metrelik geminin yapımı 1938 yılında Almanya’da tamamlandı. 5 Ağustos’a kadar İstanbul’da kalacak gemideki askeri öğrenciler ve personel kentin güzelliklerini görmek için turistik gezilere çıkacak.

* Çimariva: Personelin gemi boyunca düzenli bir şekilde selamlama için yan yana dizilmesi