En güzel hamsili pilav tarifi | Hamsili pilav nasıl yapılır?

Hamsili pilav nasıl yapılır? En güzel ve kolay hamsili pilav tarifi. İşte hamsili pilav için gerekli malzemeler ve hamsili pilavın yapılışı.

HAMSİLİ PİLAV TARİFİ

Malzemeler

1 kg. ayıklanmış, fileto hamsi balığı,

1 adet orta boy soğan,

1 su bardağı sıcak su,

1, 5 su bardağı baldo pirinç,

2 yemek kaşığı kuş üzümü,

2 yemek kaşığı çam fıstığı,

1/2 çay bardağı ayçiçek yağı,

1 çay kaşığı toz şeker,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber,

1 çay kaşığı yenibahar,

1 çay kaşığı karabiber,

Üzeri için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı.

HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. 1/2 çay bardağı ayçiçek yağını bir tavada kızdırın. Doğradığınız soğanları ekleyin ve renk alana kadar kavurun.

Kavrulmakta olan soğanlara sırasıyla; 2 yemek kaşığı kuş üzümünü, 2 yemek kaşığı çam fıstığını, bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdüğünüz 1, 5 su bardağı baldo pirinci, 1 çay kaşığı toz şekeri, 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı yenibaharı, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı toz kırmızıbiberi ekleyin ve yaklaşık 5 dakika kadar orta ateşte kavurun.

1 su bardağı sıcak suyu ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirme işlemine devam edin. 1 kilogram ayıklanmış, fileto hamsi balığını iyice yıkayın ve fazla suyunu süzün.

Hamsileri, parlak kısımları fırın kabınızın tabanına gelecek şekilde kenarlardan başlayarak dizin. Yan yana dizdiğiniz hamsileri, arada boşluk bırakmadan üst üste getirmeye ve uç kısımlarını fırın kabının çevresini de kaplayacak şekilde sıralamaya dikkat edin.

Ortada kalan kısmı da boşluk kalmayacak şekilde hamsilerle kaplayın. Hazırladığınız pilavın tamamını hamsilerin üzerine yayın. Fırın kabının tabanını kaplayıp kuyruk kısımlarını birer santimetre kadar yukarda bıraktığınız hamsileri, bir bıçak yardımıyla pilavın üzerine kapatın.

Kalan hamsileri, pilavın üzerinde boşluk kalmayacak şekilde birbirine bitiştirerek sıralayın. Hamsi pilavını, üzerinin kurumaması ve kabından dağılmadan kolay bir şekilde çıkması için 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ile yağlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirin.