En havalı festival

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği havacılık, uzay ve teknoloji festivali (TEKNOFEST) dün görkemli bir açılış yaptı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festival ilk günden yoğun ilgi gördü.



Festivalin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını ve TEKNOFEST’in bu yolda coşkularını diri tuttuğunu kaydetti.



Burada düzenlenen etkinlikler ve birbirinden heyecanlı yarışmaların gençlerin ufkunu açarak, onlara yeni hedefler çizdiğini aktaran Varank, “Burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçları tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak” diye konuştu.









Bakan Varank, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, “Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin” dedi. Türkiye’nin, milli teknoloji hamlesiyle yeni bir döneme girdiğini dile getiren Varank, bu hamlenin 82 milyon tarafından sahiplenilmesini istediklerini söyledi.



Teknolojide lider



Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in bu yıl 19 farklı alanda, 122 ülkeden, 81 ilden, 50 bin yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarının adresi olduğunu söyledi.









Bayraktar, festivalin 2’ncisini düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, “Gençlerimiz roket yarışmalarında, insansız hava araçları (İHA) yarışmalarında, uydu yarışmalarında göklere imza atıyor. Uluslararası Girişim Zirvesi’nde, Siber Güvenlik Yarışması’nda, teknolojide lider olmak için tüm dünyayla yarışıyor” dedi.



22 Eylül’e kadar



15 yıl önce Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye’nin milli ve özgün insansız hava araçlarını geliştirme yolculuğuna çıktıklarını hatırlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

“Milletimiz bu buluşmaya en güçlü şekilde sahip çıktı. Bir kıvılcım kocaman bir aleve, bir yolculuk adeta toplumsal bir seferberliğe dönüştü. Yediden yetmişe el ele vererek ‘Tam Bağımsız Türkiye’ yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır.”



7’den 70’e tüm vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik için çok sayıda sosyal donatı alanı da yapıldı. 22 Eylül’de sona erecek festivalde katılımcı firmaların stantlarında bilgilendirme ve deneyim fırsatları sunuluyor. Geçen yıl 550 bin kişinin ziyaret ettiği festivale bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor.





Milli uçan araba Cezeri







Baykar tarafından üretilen uçan araba ‘Cezeri’ sergilendi. 9 ay gibi bir sürede tamamlanan Cezeri’nin şu anki prototipi yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleride tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmek hedefleniyor.



Uçuş gösterileri nefesleri kesti









Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakaladı. Festivalin ilk gününde Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya’dan Su-30, Su-35 uçuş gösterileri yaptı. MC-21 yolcu ve yangın söndürme uçakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki çeşitli hava araçları, sivil uçaklar uçuş gösterileri yapacak.



Füzeli radarlı Akıncı



Baykar’ın Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nı sergiledi. Aracın özellikleri arasında, stratejik görevleri yapabilmesi, seyir füzesi taşıyabilmesi ve önünde özel bir radarı bulunuyor.









Bayraktar Akıncı, 40 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor, 24 saat havada kalabiliyor ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşıyor. Akıncı, bu özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevlerini icra edebilecek, savaş uçaklarının yükünü azaltacak.



‘Kargo’cu İHA



Altınay, özellikle kargo görevleri için geliştirdiği Albatros İHA’yı sergiledi. Albatros, 50 ila 150 kg arasında kargo veya faydalı yük taşıyabiliyor.







BMC’nin yeni geliştirdiği pikap da festivalde görücüye çıktı. Pikabın öncelikle askeri olmak üzere sivil alanda da ihtiyaçları karşılayacak.



3 milyon TL ödül var





Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.



TEKNOFEST kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu’nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı.





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