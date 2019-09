En hayati 'Öykü'ler

‘Laboratuvar kapasitesi üç katına çıkarıldı’

Sağlık Bakanlığı kök hücre bağışıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “TÜRKÖK veri tabanına kayıtlı 500 bin bağışçı mevcut. Bağış sayılarımız her yıl yükselmektedir. 2019 yılının ilk yarısı, en yüksek bağış sayılarına ulaşılan dönem oldu. Bağışçı sayısındaki artışa paralel olarak laboratuvar kapasitemiz üç katına çıkarıldı. TÜRKÖK’e ulaştırılan her kan örneği, en kısa sürede veri tabanına kaydedilmektedir. Nisan 2015’te kurulan TÜRKÖK’te bugüne kadar bin 409 nakil yapılmıştır. Ülkemizde nakil bekleyen hasta sayısı 2 bin 120’dir. Bunlardan bin 200 hasta pediatrik, 920 hasta ise erişkindir.”









Bir hastaya can oldu



Eskişehir DİSK Bölge Temsilci Günay Ayaz’ın (41) bağışladığı kök hücre, 66 yaşındaki bir lösemi hastasıyla yüzde yüz uyumlu çıktı. Eskişehir’de Öykü Arin için DİSK ve sivil toplum kuruluşlarıyla kampanya düzenlediklerini söyleyen Ayaz, “Amacımız, Öykü Arin’e uygun donör bulmaktı. Düzenlediğim kampanya ile binlerce kişiyle birlikte ben de bağış yaptım ve bir hastayla uyumlu olduğumu öğrendim.



18 Ağustos’ta nakil gerçekleşti. Nakilden sonra kendimi daha huzurlu hissediyorum. Nakil bekleyenlerin yüzde 80’i çocuk. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Naklin korkulacak bir yanı yok” dedi.







‘Çok heyecanlıyım’



İzmir’de kök hücre bağışlayan üniversite öğrencisi Egemen Uçaker (18), lösemi hastası bir kız çocuğuyla yüzde yüz uyumlu çıktı. Naklin geçen ay gerçekleştiğini söyleyen Uçaker, Öykü Arin’in durumundan etkilendiği için bağış yaptığını belirterek, “Bağıştan dört ay sonra dersteyken iliğimin bir hasta ile uyumlu olduğu bilgisi verildi. Bu haberi ilk arkadaşlarım ve öğretmenlerimle paylaştım. Onlar da benim gibi çok sevindi. Korkulacak hiçbir şey yok. Nakil aşamasında da her kontrol yapılıyor ve siz bir insanın yaşamasına vesile oluyorsunuz. O günden beri çok heyecanlıyım, kelimelerle anlatılamayacak duygular” dedi.







‘Güzel bir duygu’



İzmir’de makine mühendisi Samet Polat’ın (31) verdiği kök hücre, bir kız çocuğuyla uyumlu çıktı. Yıllardır Kızılay’a kan bağışında bulunduğunu, Öykü Arin sayesinde kök hücre naklinden haberdar olduğunu belirten Polat, “Ocak ayında donör oldum, haziran ayında geri dönüş oldu. Bir kız çocuğuyla uyumlu olduğumu öğrendim ve çok heyecanlandım. Hayatımda yaşadığım en güzel duyguydu. İlik verdiğim çocukla tanışmayı çok istiyorum” diye konuştu.







‘Büyük mutluluk’



Kocaeli’de yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ulaş Kılıçaslan’ın da Öykü için verdiği kök hücre, başka bir çocuğa yüzde yüz uyumlu çıktı. Önümüzdeki günlerde nakli gerçekleşecek olan Kılıçaslan şunları söyledi: “Geçtiğimiz ocak ayında Öykü için yapılan kan bağışı kampanyası nedeniyle gidip donör oldum. 23 Ağustos’ta ise bir hasta ile yüzde yüz uyumlu olduğumu öğrendim. Bu haberi aldığımda çok mutlu oldum. Bir insanın hayatını kurtaracağınızı öğreniyorsunuz, bu çok güzel bir duygu”







‘Donör olmaya devam edin’





İzmirli Yazıcı ailesinin 4 yaşındaki kızı Öykü Arin’e geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konuldu. Antalya’da tedavi gören Öykü’ye tam uyumlu ilik bulunamadığı için önce annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca küçük kıza bu kez babası Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Türkiye’nin yanı sıra 10’dan fazla ülkede gönüllülerin yardımıyla yürütülen “Öykü Arin’e Umut Ol” kampanyasıyla Kasım 2018’den bu yana 150 bini aşkın donöre ulaşıldı. Kampanya kapsamında bağışlanan kök hücreler başka hastalara umut olmaya devam ediyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, “Bağışlar sayesinde onlarca kişinin başka hastalarla eşleştiği haberini alıyoruz. Çok sayıda hastanın hayatı kök hücre bağışına bağlı, lütfen donör olmaya devam edin” dedi.