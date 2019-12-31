En hızlı Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? Milliyet'in 2020 Milli Piyango sonuçları sayfası ile biletinizi hızlıca sorgulayın

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 2019 yılında olduğu gibi bu yılda amorti ve büyük ikramiye çekilişlerini saat 20:00 - 21:00 saatleri arasında gerçekleştirecek. 2020 yılına girmeye saatler kala 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kazananı belli olacak. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çekilişinin gerçekleştirileceği dakikalarda Milli Piyango sonuç sorgulama sayfasına erişim sağlamak bazen mümkün olmayabiliyor. Bu durumda vatandaşlar satın aldıkları çeyrek, yarım ve tam biletlerinin üzerinde yer alan numaraları hızlıca sorgulayabilecekleri sayfaların arayışına giriyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ve amorti rakamlarını hızlıca sorgulayabilmek için Milliyet'in 2020 Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası ile biletinizi kolay bir şekilde sorgulayabilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2020 yılına sayılı saatler kala 80 milyon TL'nin kazananı belirlenecek. Bilindiği üzere Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama ekranına satın aldığınız biletin üzerindeki numaraları girdikten sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Sorgulama sayfasında yer alan linke tıkladıktan sonra biletinize isabaet eden rakamı ekranda görüntüleyebilme şansı elde edeceksiniz.

Milli Piyango bilet sorgulama sayfaları üzerinden yapacağınız bu işlemler Milli Piyango sitesi üzerinden sıralı tam listenin yayımlanması ile kesinlik kazanacak.