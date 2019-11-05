‘En önemli sorun dil’

Selçuk, “Ülkemizde 1 milyon 301 bin 380 eğitim çağında (5-17 yaş) bulunan yabancı uyruklu çocuklardan 781 bin 348’i eğitim öğretime dahil edilmiştir. Bu yabancı çocuklardan 1 milyon 82 bin 172’si Suriyelidir” dedi. Selçuk, Suriyeli çocukların eğitiminde ve uyum süreçlerinde karşılaşılan en önemli sorunun dil öğrenimi olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in Türkiye’deki sığınmacıların eğitime erişimine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Selçuk yanıtında şu bilgileri verdi:

“Ülkemizde 1 milyon 301 bin 380 eğitim çağında (5-17 yaş) bulunan yabancı uyruklu çocuklardan 781 bin 348’i eğitim öğretime dahil edilmiştir. Bu yabancı çocuklardan 1 milyon 82 bin 172’si Suriyelidir. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde alınan karar gereği yeni geçici eğitim merkezlerin in açılması durdurulmuş ve kapatılma süreci başlamıştır. Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ara sınıf öğrencilerinin ise yoğun Türkçe eğitimine tabii tutularak bir üst sınıfta resmi okullara kaydedilmesi için karar alınmıştır. Bu kapsamda 11 ilimizde 195 geçici eğitim merkezinde 39 bin 178 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim görmektedir.”

5 milyon Türkçe kitap

Selçuk, Suriyeli çocukların eğitiminde ve uyum süreçlerinde karşılaşılan en önemli sorunun dil öğrenimi olduğunu kaydetti. Halk eğitim merkezleri, sivil toplum örgütleri, belediyeler, üniversiteler ve TÖMER aracılığıyla yabancılara dil eğitimi verildiğini belirten Selçuk, “2016’dan bu yana uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılarak 2 milyonun üzerinde Türkçe kitap seti alınıp, yabancıların yoğun olarak yaşadıkları illere dağıtılmıştır” dedi. Selçuk; Hayat Boyu Türkçe 1-2-3 kitap setlerinden ve öğretmen kitaplarından toplamda 3 milyon 13 bin 560 kitabın basımının Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında tamamlandığını ifade ederek, “2019-2020 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere dağıtımı gerçekleştirilmiştir” bilgisini verdi.