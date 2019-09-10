En sağlıklı çözüm: Kerpiç

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimari Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Bilge Işık, kerpiç yapıların betorname yapılara göre daha dayanaklı olduğunu belirterek, kerpiç yapı tekniğinin mimarlık ve mühendislik fakülteleri müfradatına alınmasını talep etti. Kerpicin modern mimaride kullanımının yaygınlaştırılmasının, sürdürülebilir bir çevre için önemine dikkat çekmek amacıyla 5 - 7 Eylül’de Kerpiç Network tarafından Muğla Köyceğiz’de “7. Uluslararası Kerpiç Konferansı” düzenlendi.

Ekolojik binalar

Yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyen, yapı endüstrisi uzmanı, mimar ve mühendisin katıldığı konferansta, kerpiç kullanımına ilişkin araştırma ve deneyimler paylaşıldı. Kerpiç Konferansı Başkanı Prof. Dr. Bilge Işık, Türkiye’nin sürdürülebilir mimari için çağdaş yapı teknikleri ile alçı katkılı kerpiç yapılarla, depreme dayanıklı ekolojik binalar inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Doğa dostu bir malzeme

Kerpicin mekanik ve fiziksel özellikleriyle insan ve çevre sağlığını koruyan bir malzeme olduğunu belirten Işık, kerpiç hamurunun gözenekli yapısı sebebiyle havadaki nemi bünyesine alarak iç mekânın nemini dengede tuttuğunu ve doğal iklimlendirme ile insan sağlığı açısından yararlı olduğunu söyledi.

Depreme dayanıklı

Kerpicin dayanıklı olmadığı yönünde kamuoyunda yanlış bir algının olduğunu belirten Işık, alçı katkılı kerpiç yapıların depreme dayanıklı olduğunun birçok araştırmayla kanıtlandığını söyledi. Işık, doğru mühendislik ilkelerine göre üretildiğinde kerpiç yapının depreme karşı betonarme yapılara göre daha dayanıklı olduğunu ileri sürdü.

Usta yetişmiyor

Kerpicin dünya tarihinde en çok kullanılan yapı malzemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Bilge Işık, halen dünya nüfusunun yüzde 30 ila 50’sinin kerpiç evlerde yaşadığına dikkat çekerek, “Günümüzde kerpiç yapı bilgileri, mimarlık ve inşaat mühendisliği eğitimlerinden uzaklaştı. Bunun da etkisiyle kerpiç yapı dünyasında uzmanlar ve ustalar yetişmediği için bir yandan kültür mirası olarak yok olmakta, diğer yandan insan ve çevre sağlığında ciddi kayıplar yaşanmaktadır. Sürdürülebilir dünya ve yaşanılabilir bir çevre için doğal bir yapı malzemesi olan kerpicin yeniden mimarlık ve inşaat mühendisliği eğitimine girmesi şart” dedi.