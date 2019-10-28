28.10.2019 - 17:12 |
En son nerede deprem oldu? 28 Ekim Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde zaman zaman depremler yaÅŸanmaya devam ediyor. YaÅŸanan bu depremler paniÄŸe yol aÃ§abildiÄŸi gibi maddi hasarada yol aÃ§abiliyor. Peki bugÃ¼n nerede deprem oldu? Ä°ÅŸte 28 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem haritasÄ±...
Ãœlkemizde depremler yaÅŸanmaya devam ediyor. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinden yer alan Ã¼lkemizde geriye dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±mlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± depremler gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geliyor. YaÅŸanan bu depremler bÃ¼yÃ¼k can ve mal kayÄ±plarÄ±na yol aÃ§abiliyor. DoÄŸal afetler arasÄ±nda yer alan deprem Ã¼lkemizini kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir gerÃ§eÄŸi olarak bilinse de bu durum bazÄ± dÃ¶nemlerde Ã¶nemsenmeyebiliyor. Peki TÃ¼rkiye'de en son deprem ne zaman oldu?
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Tuvaleti, havalandÄ±rmasÄ±, drenaj sistemi var! 50 metrekare geniÅŸliÄŸinde...MuÅŸ kÄ±rsalÄ±nda, içerisi naylonla kaplÄ±, zemini ahÅŸap döÅŸeli, tuvaleti, havalandÄ±rmasÄ± ve yaÄŸmur suyu drenajÄ±nÄ± saÄŸlamak için Ä±zgara sistemi bulunan, teröristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nak, imha edildi.