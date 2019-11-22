MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriEn son nerede deprem oldu? Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi
22.11.2019 - 18:24 |

En son nerede deprem oldu? Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi

Türkiye ve çevresinde yaşanan depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listeleniyor. Son olarak Yalova'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe yol açtı. İstanbul'un bazı bölgelerinde de hissedilen deprem korkuya neden oldu. İşte yaşanan son depremler...

En son nerede deprem oldu? Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından korku ve paniğe yol açıyor. Son olarak akşam saatlerinde Yalova'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Türkiye'de en son deprem nerede ve ne zaman oldu?

En son nerede deprem oldu Yalovadaki deprem İstanbulda hissedildi

Yalova'da 3.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Artçı sarsıntıların en büyüğü 1.7 büyüklüğünde olurken yaşanan son deprem ise 1,3 büyüklüğünde hissedildi.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

22 Kasım 2019 Haftanın Özeti22 Kasım 2019 Haftanın Özeti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tesadüfen fark etti... Çöpten bebek cesedi çıktı

Tesadüfen fark etti... Çöpten bebek cesedi çıktı

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kim birinci oldu? 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birincisi

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kim birinci oldu? 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birincisi

Fren yerine gaza basınca... Talihsiz kadın 9 metreden uçtu

Fren yerine gaza basınca... Talihsiz kadın 9 metreden uçtu

En son nerede deprem oldu? Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi

En son nerede deprem oldu? Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi

Sıradaki Haber