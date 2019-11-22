22.11.2019 - 18:24 |
En son nerede deprem oldu? Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi
Türkiye ve çevresinde yaşanan depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listeleniyor. Son olarak Yalova'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe yol açtı. İstanbul'un bazı bölgelerinde de hissedilen deprem korkuya neden oldu. İşte yaşanan son depremler...
Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından korku ve paniğe yol açıyor. Son olarak akşam saatlerinde Yalova'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Türkiye'de en son deprem nerede ve ne zaman oldu?
Yalova'da 3.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Artçı sarsıntıların en büyüğü 1.7 büyüklüğünde olurken yaşanan son deprem ise 1,3 büyüklüğünde hissedildi.