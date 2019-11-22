En son nerede deprem oldu? Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından korku ve paniğe yol açıyor. Son olarak akşam saatlerinde Yalova'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Türkiye'de en son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Yalova'da 3.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Artçı sarsıntıların en büyüğü 1.7 büyüklüğünde olurken yaşanan son deprem ise 1,3 büyüklüğünde hissedildi.

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