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26.11.2019 - 07:33 |

En son nerede ne zaman deprem oldu? 26 Kasım son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman şiddetli depremler meydana gelebiliyor. Peki 26 Kasım'da en son nerede ne zaman deprem oldu? İşte son depremler listesi...

En son nerede ne zaman deprem oldu? 26 Kasım son depremler listesi

Ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremler, depremin olduğu bölge ve şiddetine göre korku ve paniğe yol açabiliyor. Son olarak Eylül ayı içerisinde İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı yaşanmazken maddi hasarlara meydana gelmişti. Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından listelenmeye devam ediyor. İşte Türkiye'de gece yarısından itibaren meydana gelen son depremler listesi...

En son nerede ne zaman deprem oldu 26 Kasım son depremler listesi

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